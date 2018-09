Expeditie Grunnen gaat het water op

Oude tijden herleven zaterdag op het Paterswoldsemeer. Surfers van weleer hebben de plank van de vliering gehaald om nog eens met elkaar te strijden. Het is vallen, opstaan en weer doorgaan.

'Zullen we weer door?' vraagt jurylid Jan Bos vanuit een bootje op het Paterswoldsemeer. 'Nee hoor', roept organisator Peter Heuvel. 'Nog eem rusten.' Ondertussen zakt hij neer op zijn surfplank en gaat zitten. De andere surfers volgen.

