Jong FC Groningen moet genoegen nemen met punt tegen promovendus

FC Groningen onder 23 is zaterdagmiddag niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel tegen Eemdijk. Thijs Dallinga schoot bij deze gelijke stand namens de groen-witten tien minuten voor tijd op de paal.

Zeer matig begin

De ploeg van coach Alfons Arts kwam zeer matig uit de startblokken op sportpark Corpus den Hoorn en keek al na zeven minuten tegen een 1-0 achterstand aan. David van de Groep schoot de bal via een FC Groningen-verdediger achter doelman Pelle Boevink.

Uitblinker

Dezelfde Boevink was de uitblinker aan de kant van de thuisploeg door drie minuten later een strafschop van Zeger Beukers te keren. Langzaam maar zeker kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd en dit resulteerde tien minuten voor rust in de gelijkmaker.

Prachtig hakje

Een mooit voorzet van de rechterkant werd door Daniël van Kaam met een prachtig hakje achter Eemdijk-keeper Gerben Ruizendaal getikt. In de tweede helft hadden de Groningers een overwicht, grote kansen werden er echter nauwelijks afgedwongen.

Bal op de paal

In de 81e minuut was de gastheer toch nog dichtbij de winnende treffer. Dallinga speelde knap zijn man uit, maar schoot op de paal. Jong FC Groningen kent toch een redelijke seizoensstart en staat na vier wedstrijden op de vijfde plaats in de derde divisie met zeven punten.

