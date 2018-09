Lees terug: FC Groningen incasseert 3-0 nederlaag in Amsterdam

FC Groningen heeft geen vuist kunnen maken in de uitwedstrijd tegen Ajax. De ploeg van coach Danny Buijs liep tegen een regelmatige 3-0 nederlaag aan. Bij rust was het 1-0 door een benutte strafschop van Klaas-Jan Huntelaar.

Na rust maakte opnieuw Huntelaar de 2-0 in de 66e minuut. Tadic was verantwoordelijk voor de derde Amsterdamse treffer. Lees het wedstrijdverloop terug via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Chabot, Memisevic, Handwerker; Reis, Hrustic, Doan, Warmerdam; Mahi.

Ajax:

Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, Neres, De Jong; Ziyech, Tadic, Huntelaar.

Scheidsrechter: Dennis Higler

