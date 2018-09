Live: FC Groningen op 3-0 achterstand; twee keer Huntelaar en goal Tadic

FC Groningen staat bij rust met 1-0 achter in de uitwedstrijd tegen Ajax. Het enige doelpunt tot nu toe kwam op naam van Klaas-Jan Huntelaar die een gemakkelijk gegeven strafschop benutte.

Zeefuik liep Tagliafico onderuit, scheidsrechter Higler twijfelde niet. Vlak daarvoor greep de VAR in en keurde een doelpunt van Tagliafico af wegens buitenspel. Groningen komt er nauwelijks aan te pas. Alleen Doan wist een schot richting Ajax-doel te realiseren.

Liveblog

Komt FC Groningen in de tweede helft terug of geeft het verschil in kwaliteit toch verder de doorslag? Volg het duel via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Chabot, Memisevic, Handwerker; Reis, Hrustic, Doan, Warmerdam; Mahi.

Ajax:

Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, Neres, De Jong; Ziyech, Tadic, Huntelaar.

Scheidsrechter: Dennis Higler

