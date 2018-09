Deel dit artikel:













Live: Groningen met rug tegen de muur en op achterstand door benutte penalty Huntelaar (Foto: RTV Noord)

Na de onderbreking vanwege de interlandperiode neemt FC Groningen het zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena op tegen Ajax. Het is in Amsterdam het duel in de eredivisie tussen de nummer twee Ajax en nummer zestien FC Groningen.

Winst vs De Graafschap De wedstrijd begint om 20.45 uur. De gasten hopen in de hoofdstad na een teleurstellende competitiestart voor een verrassing te zorgen. Van de vier tot nu toe gespeelde duels verloor de ploeg van coach Danny Buijs er drie. Alleen de uitwedstrijd tegen De Graafschap werd gewonnen, door een goal van Michael Breij. Ajax ongeslagen Ajax kent een flitsende start van het seizoen. De Amsterdammers dwongen kwalificatie af voor het hoofdtoernooi van de Champions League en zijn tot nu toe ongeslagen in de eredivisie. Alleen tegen Heracles werd, opmerkelijk genoeg op eigen veld, met 1-1 gelijkgespeeld. De overige drie duels werden gewonnen. Liveblog Zorgt FC Groningen zaterdagavond voor een enorme stunt door Ajax te verslaan of geeft het verschil in kwaliteit toch de doorslag? Volg het duel via onderstaand liveblog: De opstellingen: FC Groningen: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Chabot, Memisevic, Handwerker; Reis, Hrustic, Doan, Warmerdam; Mahi. Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, Neres, De Jong; Ziyech, Tadic, Huntelaar. Scheidsrechter: Dennis Higler

#ajagro