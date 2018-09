Prachtige volley Robben helpt Bayern langs Leverkusen

Arjen Robben was zaterdagmiddag opnieuw belangrijk voor zijn club Bayern München. De Zuid-Duitsers bleven mede dankzij een schittende goal van Robben ongeslagen na een 3-1 overwinning tegen Bayer Leverkusen.

Achterstand

Op eigen veld keken de Münchenaren al na vijf minuten spelen tegen een 0-1 achterstand aan door een benutte penalty van de Braziliaan Wendell. Lang konden de gasten uit Leverkusen niet genieten van deze voorsprong want vijf minuten later maakte Tolisso gelijk.

Robben's moment

Hierna kwam in de 20e minuut het moment van Robben. De Bedumer kreeg de bal door een verdediger van Leverkusen in zijn voeten gekopt, nam de bal aan en joeg het speeltuig met een onhoudbare volley in het doel.

140 goals voor Bayern

Het was voor Robben zijn 97e goal in de Bundesliga en zijn 140e in totaal voor Bayern München. Vlak voor tijd bepaalde James Rodriguez de eindstand op 3-1.

Zonder puntverlies

De ploeg van trainer Niko Kovac is de enige ploeg in de Bundesliga die nog geen puntverlies leed en is na drie ronden koploper met de volle buit van negen punten uit drie gespeelde duels.

