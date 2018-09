Deel dit artikel:













Weer twee medailles voor Kromowidjojo in Doha (Foto: RTV Noord)

Ranomi Kromowidjojo is bij zwemwedstrijden om de wereldbeker in Doha als tweede geëindigd op de 100 meter vrije slag. De Groningse kwam tot een tijd van 53,29 seconden. Alleen de Zweedse Sarah Sjöström was sneller met een tijd van 53,13 seconden.

Het brons ging naar Femke Heemskerk, die tot een tijd van 53,34 seconden kwam. Op de 100 vlinder won Sjöström eveneens. Ze was de snelste met een tijd van 56,46 seonden. Kromowidjojo moest op deze afstand ook de Belgische Kimberly Buys voor zich dulden en werd derde in 59,40. Sjöström had Kromowidjojo een dag eerder al verslagen op de 50 vlinder.