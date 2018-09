Dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs Ajax

FC Groningen droop zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena af met een 3-0 nederlaag tegen Ajax. Twee doelpunten van KIaas-Jan Huntelaar en een treffer van Dusan Tadic deden de Groningers de das om.

Stem

We vroegen jullie, supporters je stem uit te brengen. Welk cijfer gaf jij aan de FC? Het gemiddelde cijfer na het duel met Ajax was 3,56 oftewel 'Dit was nait best'. Er werden 1073 stemmen uitgebracht waarvoor dank.

Kijk hieronder hoe er gestemd is:

AZ thuis

De eerstvolgende wedstrijd van FC Groningen staat voor volgende week zondag op het programma. Dan komt AZ Alkmaar op bezoek. Dit duel begint om 14.30 uur. Dan vragen wij jullie, de supporters van FC Groningen, opnieuw om jullie mening.

