Buijs: 'Ons plan heeft niet gewerkt'

FC Groningen-coach Danny Buijs had gezien dat zijn 5-3-2 opstelling uiteindelijk niet had gewerkt. 'Op het hoogste niveau moet je meerdere systemen kunnen spelen vind ik,' legt Buijs uit. 'Tegen Ajax, met zo'n kwaliteitsverschil, moet je zoiets ook doen.'



Frustratie

Het was frustrerend voor Buijs dat de eerste tegengoal ongelukkig viel, uit een penalty. 'Het buitenspel moment werd gelukkig nog teruggefloten door de VAR. Bij de strafschop greep de VAR niet in dus dan zal het wel een penalty zijn.'

Fouten afgestraft

'Dat zijn pijnlijke momenten want zulke foutjes van onze kant worden keihard afgestraft door de best voetballende ploeg van Nederland in de vorm van Ajax,' besluit Buijs.

Realisme

Centrale verdediger Mike te Wierik was na afloop van de 3-0 nederlaag tegen Ajax vooral realistisch. 'Je weet dat Ajax beter is, voetbalt heel makkelijk. Op twee keren dat we goed doorkwamen in de eerste helft na hebben we te weinig gecreëerd.'



Weinig goals

De harde feiten zijn dat Groningen voorlaatste staat in de eredivisie met drie punten uit vijf duels en een doelsaldo van twee voor en tien tegen. In het seizoen 1970-'71 was het voor het laatst dat de groen-witten zo weinig hadden gescoord na vijf wedstrijden.

Punten pakken

'Het maakt me verder niet uit hoe we verder punten pakken,' aldus te Wierik. 'De zeventiende plek is FC Groningen onwaardig en daar moeten we zo snel mogelijk weg.'

Conclusie: verdiende nederlaag

Ook voor keeper Sergio Padt was de eindconclusie dat Ajax verdiend gewonnen had. 'Als ze die penalty niet krijgen moet ik het nog zien, maar zij waren de betere ploeg. Je weet dat het hier heel lastig wordt, je hebt wel een strategie om er een resultaat uit te halen. Anders hoef je de bus niet eens in te stappen.'

Organisatie stond

De aanvoerder van FC Groningen was tevreden over het feit dat de organisatie goed stond. 'Het klinkt raar na een 3-0 nederlaag, maar eigenlijk hebben zij niet zoveel schoten tussen de palen gehad. Als we deze organisatie kunnen behouden en voorin meer lef en durf tonen is er niets aan de hand. Maar dan moet dat natuurlijk wel gebeuren,' volgens Padt.

