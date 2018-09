45 jaar pizzabakker, 45 jaar met de bus: een vip-ritje

Al 45 jaar lang is Salvatore Noelis pizzabakker. Hij leerde het thuis in Sardinië, en verdiende er zijn geld mee in Groningen, Roden, Assen en nog een keer Groningen. 45 jaar lang reisde hij met de bus naar zijn werk.

Maar na 45 jaar lang soms zes dagen per week pizza's bakken, wordt het tijd om rustiger aan te doen. Noelis gaat met pensioen. Reden voor zijn vaste buschauffeurs om hem in het zonnetje te zetten.

Versierde bus

Want jarenlang een kleine Italiaanse kok in je bus begroeten laat je niet ongemerkt voorbij gaan, moeten de chauffeurs hebben gedacht. Even na tienen op zaterdagavond rijdt een versierde bus de Verlengde Hereweg op. 'V.I.P. BUS' staat er voorop. In de bus hangen slingers en vlaggetjes. Italiaanse, natuurlijk.

'Als ik 's avonds in Groningen op het station ben en ik om 22:20 de bus heb? Dan weet ik dat hij er is, en dat hij meegaat', zegt buschauffeur Johan Zuidema over één van zijn favoriete klanten. 'Hij geeft je een hand als hij de bus binnenstapt, hij bedankt je altijd vriendelijk. Een hele fijne passagier. Vaak nam hij ook snoepjes mee, of Italiaanse broodjes.'

Geen televisie kijken

De pizzabakker was altijd in voor een praatje, is ook te merken in zijn laatste busrit. De afgelopen week maakte hij zijn laatste pizza's.

Hoewel, waren het wel echt de laatste? Nee hoor, want na zijn pensioen blijft hij nog werken, als het druk is. Eén of twee dagen per week. 'Ik wil niet thuis op de bank televisie kijken elke dag', zegt hij er zelf over.

Goed nieuws voor de buschauffeurs dus. Hoeven ze de Italiaanse broodjes nog niet helemaal te missen.