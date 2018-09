Deel dit artikel:













Auto ligt in de sloot; chauffeur na zoektocht thuis aangehouden De auto wordt uit het water getakeld (Foto: Dennis Venema)

Bij Lageland is zondagmorgen een auto aangetroffen die in een sloot lag. De chauffeur was enkele uren spoorloos, maar werd in de loop van de ochtend thuis aangetroffen. Hij is aangehouden vanwege het verlaten van de plaats van een ongeval.

De hulpdiensten rukten in eerste instantie uit omdat het vermoeden bestond dat er nog iemand in de auto zat, maar dat bleek niet het geval. Sloot doorzocht De brandweer doorzocht het water van de sloot langs Eemskanaal Zuidzijde, maar ook daarin werd niemand gevonden. Politie op zoek De politie is vervolgens langs gegaan op het adres waarop de auto geregistreerd staat, maar ook daar werd de chauffeur niet gevonden. Een belrondje langs ziekenhuizen leverde ook niets op. Helikopter ingezet In de zoektocht naar de bestuurder werden een politiehelikopter, een speurhond en burgernet ingezet. Later op de ochtend kwam de man terug naar huis, waarna hij door de politie is meegenomen naar het bureau. Daar wordt bloed bij hem afgenomen, om te zien of hij onder invloed van alcohol was op het moment van het ongeluk.