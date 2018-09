Airport Night Run trekt minder deelnemers

De Airport Night Run in Eelde trok dit jaar zo'n 1.500 deelnemers (Foto: RTV Drenthe)

Zo'n 1.500 deelnemers gingen zaterdagavond de landingsbaan van Groningen Airport Eelde op voor de Airport Night Run. Dat zijn er zeshonderd minder dan vorig jaar.

'We hadden toch wel iets meer deelnemers verwacht', reageert Elske Dijkstra van de organisatie tegen RTV Drenthe. De oorzaak voor het tegenvallende deelnemersaantal moet volgens Dijkstra onder meer gezocht worden in de drukte. 'September is een drukke maand qua activiteiten, ook op het vlak van cultuur.'

In de smaak

Ondanks het tegenvallend aantal lopers is Dijkstra 'zeer tevreden' over het evenement. Vooral de aankleding van het evenement viel volgens haar in de smaak bij de lopers.

'Ook landde er rond half tien nog een vliegtuig. Dat vonden deelnemers toch wel bijzonder', aldus Dijkstra.

Naar november?

Er komt dan ook een volgende editie, maar die wordt misschien wel op een ander moment gehouden.

'Er komt zeker een volgende keer. Maar we zijn nu wel aan het kijken of we de Airport Night Run naar november willen verplaatsen.'

Kinderziekten

Vorig jaar sprak Dijkstra over wat kinderziekten waar het evenement mee te maken had. Zo zouden de afstanden niet helemaal kloppen.

'Die kinderziekten waren er wel uit. We hebben dit jaar wel bewust gecommuniceerd dat de afstanden ongeveer 10, 7,5 en 5 kilometer zijn. De 5 kilometer was bijvoorbeeld net iets langer', zegt Dijkstra tegen RTV Drenthe.

Dat heeft volgens haar alles te maken met de beperkingen die de landingsbaan van Eelde met zich meebrengen. 'Je kunt de baan nou eenmaal niet eerder splitsen.'

