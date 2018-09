Hockeysters GHHC pakken eerste punt

De hockeysters van GHHC Groningen hebben zondagmiddag hun eerste punt van het seizoen gepakt. Tegen Pinoké in Amsterdam maakten de Harense dames vlak voor tijd de 3-3.

Alle treffers vielen na rust. Nadat Pinoké in de 48ste minuut uit een strafcorner op een 1-0 voorsprong kwam, maakte Fieke Hoff namens GHHC al binnen een minuut gelijk. Drie minuten later was het opnieuw raak voor de Amsterdammers, maar in de 59ste minuut trok Willemijn Bos de score gelijk. Beide treffers kwamen voort uit strafcorners.

Derde keer langszij

Vijf minuten voor tijd kwam Pinoké weer op voorsprong, maar de Harense vrouwen wisten voor de derde maal langszij te komen. In de extra tijd was het Hedi Koning die via een strafcorner een punt redde.

Voor GHHC was dat het eerste punt van het seizoen. Na vier wedstrijden staat de ploeg van trainer Julian Steen echter nog altijd laatste in de Hoofdklasse. Ook Huizen en Hurley hebben tot nu toe één punt behaald.

