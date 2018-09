Handelscrisis dreigt door 'garnalenexplosie'

Er is momenteel sprake van een ware 'garnalenexplosie' in de viswateren bij Nederland en Duitsland. Door het extreem grote aanbod dreigt een crisis in de handel.

Dat zegt Hendrik Nienhuis uit Zoutkamp. Met zijn ruim 55 jaar ervaring in de garnalenvisserij en -handel is hij een autoriteit op dat gebied.

Propvol

Het klinkt tegenstrijdig: een crisis doordat er erg veel garnalen zijn.

Toch denkt Nienhuis dat het die kant op gaat: 'Na twee jaar hele slechte vangsten is er nu te veel. De koelhuizen in Nederland en Duitsland liggen propvol ingevroren garnalen.'

Vangstbeperking

'Doodzonde', volgens Nienhuis. 'Wat er in de koelhuizen ligt is klein spul, en juist nu het seizoen voor de mooie grote garnalen aanbreekt is er geen ruimte meer. Er zijn nu twee mogelijkheden: óf de prijs stort in óf men moet vrijwillig tot een vangstbeperking komen', zegt hij.

Erg veel vertrouwen in de laatste optie heeft Nienhuis niet: 'Tot nu toe was dat lastig. Er zijn zoveel spelers in de markt, ik vraag het me af.'

Dilemma

Als de prijs instort, is dat extra pijnlijk omdat dan ook de voorraden in de koelhuizen veel minder waard worden.

'Het is een lastig dilemma', vat Nienhuis samen.

'Moeder natuur'

De vraag is hoe het komt dat de hoeveelheid garnalen zo sterk kan schommelen. Volgens Nienhuis zijn daar allerlei theorieën over, bijvoorbeeld over de invloed van de klimaatverandering, van overbevissing of van de pulsvisserij.

Hij bestempelt ze als onzin. 'We hebben te maken met moeder natuur, en als die zegt dat er garnalen zijn, dan zijn ze er.'

Goedkoper

Voor de consument pakt het overaanbod van dit moment goed uit. Volgens Nienhuis zijn de garnalen in de winkel al een stuk goedkoper dan vorig jaar en zal de prijs nog verder zakken.

