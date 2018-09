Opnieuw brand bij COA Ter Apel, bewoner aangehouden voor brandstichting

Voor de tweede keer in korte tijd heeft zaterdagnacht brand gewoed in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De brand woedde korte tijd in een woning op het COA-terrein. Een woordvoerder van het COA geeft aan dat een bewoner verdacht wordt van brandstichting.

De bewoner is aangehouden. De brand ontstond in de keuken van een woning, de woning is momenteel niet bewoonbaar.

Tweede brand in korte tijd

Afgelopen vrijdagochtend was er ook al brand in een woning op het COA-terrein. Dat gebeurde in een bovenwoning.

Of er een verband is tussen de branden, wordt volgens de woordvoerder van het COA onderzocht. De woningen staan volgens de woordvoerder in twee verschillende 'buurten'.

Rook ingeademd

De brand op zaterdagnacht was volgens de brandweer snel geblust. Een aantal personen heeft rook ingeademd, er zijn verder geen slachtoffers gevallen. Volgens de brandweer zijn dit er twee, het COA spreekt van vier personen. Het gaat om beveiligingsmedewerkers van het COA. De personen mochten na een controle weer terug naar huis.

De politie kon zondagmiddag niet reageren op vragen omtrent de aanhouding.

Lees ook:

- Negen mensen ademen rook in bij brand in AZC Ter Apel