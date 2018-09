Be Quick deelt de punten met Purmersteijn

Drukte in het strafschopgebied van Be Quick na een corner van Purmersteijn (Foto: Machiel Akkerman/RTV Noord)

Het wil nog niet vlotten met Be Quick in de hoofdklasse. Zondagmiddag werd de thuiswedstrijd tegen Purmersteijn teleurstellend met 0-0 gelijkgespeeld. Na drie duels pas het eerste punt voor de formatie van coach Steven Wuestenenk.

Hekkensluiter

Be Quick is hekkensluiter in de hoofdklasse A met één punt uit drie wedstrijden. Opmerkelijk genoeg wisten de withemden in deze competitie nog niet tot scoren te komen. Hier stonden vier tegentreffers tegenover.

Zoekende

Duidelijk is dat de Groningers nog zoekende zijn, hetgeen met een grotendeels nieuwe selectie niet heel vreemd is. Op een zonovergoten Esserberg bakten beide ploegen er voor 200 toeschouwers weinig van, geïllustreerd door vele foute passes en misverstanden.

Kansen

De grootste kansen waren wel voor Be Quick. Al na drie minuten spelen ging uitblinker Nagesh Amatsaleh alleen op Richard de Groot af, maar moest zijn meerdere erkennen in de doelman van Purmersteijn.

Net naast

Een kwartier voor tijd leverde Toufik Faraouni namens de thuisploeg een prima voorzet af die door Arnoud Bentum net naast werd gekopt. Purmersteijn kwam in de tussentijd een aantal keer in goede schietpositie, alleen stond hun vizier niet op scherp of Be Quick-keeper Robert Smit kon redding brengen.

Lees ook:

- Be Quick lijdt nederlaag tegen Hoogland