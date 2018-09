Donar wint laatste oefenduel tijdens Open Dag

De basketballers van Donar hebben de jaarlijkse Open Dag opgeluisterd met een ruime oefenzege. De Groningers wonnen in MartiniPlaza met 90-68 van Basic-Fit Brussels, de nummer acht van België.

Halverwege stond het al 51-30 voor de ploeg van coach Erik Braal. Topscorer aan de kant van de Groningers was Jason Dourisseau met 17 punten.



Champions League

Dit was het laatste oefenduel richting de voorronde van de Champions League.

Donar speelt daarin donderdag eerst in Kosovo tegen Sigal Prishtina. De return is zaterdag in MartiniPlaza.



Open Dag

Tijdens de Open Dag waren ongeveer tweeduizend fans aanwezig. Zij zagen onder meer een feestelijke spelerspresentatie. Ook werden er clinics gegeven en handtekeningen uitgedeeld.

Lees ook:

- Donar verliest nipt van Belgische kampioen

- Donar verslaat Belgische ploeg in Wildervank

- Donar begint oefencampagne met monsterzege