Expeditie Grunnen is met de honden op stap

Traditioneel wordt in Grijpskerk het zwemseizoen afgesloten met hondenzwemmen. Vorig jaar haalde hond Bruno van Derk Bosscher zijn A-diploma. Vandaag ging hij voor diploma B.

Om diploma B te halen moest hij wel in het diepe water. Het is hem gelukt. Maar het ging niet van harte... Hond Janus daarentegen zwom als een ware Ranomi Kromowidjojo door het Griffioen-zwembad.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Tai Chi

- Een serieuze hondensport

- Stoomlocomotief 52 8060-7 viert 75ste verjaardag

- De oudste woning van Veendam

- Theater Het Kielzog trekt door Midden-Groningen

- De Ruigste Run van de Veenkoloniën:



Foto: Dennis Venema

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

