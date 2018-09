Braal: 'Wij hopen tegen Prishtina het verschil te maken met een ingespeelder team'

Donar-coach Erik Braal was blij na de overwinning tegen Basic-Fit Brussels, de generale repetitie voor de wedstrijd in de voorronde in de Champions League duel tegen Sigal Prishtina uit Kosovo.

Leuk duel

'Volgens mij was het een leuke wedstrijd, we speelden ons basketbal. Verdedigden goed, ik was wel tevreden, zei de coach. Braal vergeleek de Kosovaren met Mornar Bar, een ploeg waar Donar afgelopen seizoen mee afrekende.

Opvallend sterk

'Sigal Pristina is sterk, opvallend sterk. Ze hebben veel buitenlandse spelers van goede kwaliteit. Ik ken hun coach uit mijn tijd in Oostenrijk, er zit een goede structuur in.'

Team bijna hetzelfde

'Ik hoop dat het voor ons de doorslag kan geven dat ons team voor het grootste gedeelte bij elkaar gebleven is. Zij hebben een geheel nieuw team. Dat is ons voordeel in vergelijking met hen,' besluit Braal.

