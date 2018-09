Martini Sparks laat al mooie dingen zien

Over twee weken begint de competitie voor de basketbalvrouwen van Martini Sparks uit Haren. Het team is compleet. Een speaker, opkomstmuziek en de shirts zijn er nog niet.

Weinig toeschouwers

Een minimaal aantal toeschouwers is benieuwd naar de eerste oefenwedstrijd in de Scharlakenhof in Haren. Het zijn voornamelijk ouders en bekenden van de speelsters. En hun komst wordt beloond. De Groningse vrouwen spelen best aardig en verliezen met slechts zes punten verschil van Sparta Laarne, een Belgische middenmoter (54-60).

Lawaai

De wisselspeelsters maken het meeste lawaai. Voornamelijk als de Belgische vrouwen in de aanval zijn. 'Defence, defence' klinkt het vanaf de bank. En ze tellen luidkeels mee als schotklok op vijf staat. Ook dat is een vast ritueel. Coach Joyce Siderius-Bolman deelt complimenten uit tijdens de time-outs en de andere momenten waarop het spel stil ligt. Terecht, want haar ploeg laat mooie dingen zien binnen de lijnen.

Driepuntskoningin

Verdedigend staat het team, en aanvallend komt er ook steeds meer lijn in het spel. Marit Siersma ontpopt zich in de eerste helft als driepuntskoningin. Drie keer is ze succesvol. Het staat mede door haar punten 25-25 bij rust. Haar naam schalt nog niet door de hal. Naar een speaker wordt nog gezocht. Net zoals de muziek waarbij de speelsters worden voorgesteld.

Toekomst

De technische staf vindt het voorlopig belangrijker om bij de eerste wedstrijd van het seizoen goed voor de dag te komen. Wat dat betreft is er wel toekomst voor het team dat voornamelijk uit jonge speelsters bestaat. Een ietwat meer professionelere uitstraling is voor latere zorg.

Lees ook:

- Martini Sparks is het nieuwe Groningse vrouwenteam in de eredivisie