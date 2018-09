Bekijk hier de hoogtepunten van de Open Dag van Donar (video)

Tijdens de Open Dag van Donar waren zondag ongeveer tweeduizend fans aanwezig. Zij zagen onder meer een feestelijke spelerspresentatie. Ook werden er clinics gegeven en handtekeningen uitgedeeld.

Populair

Niet alleen de nieuwe spelers waren in trek, ook Jason Dourisseau was als vanouds populair. 'Hij is een echte Groninger, hoort bij het interieur zometeen,' aldus een enthousiaste fan. Een impressie.

