Brandweer rukt vergeefs uit voor brand in sta-op-stoel (Foto: Jordi Haverdings/112 Groningen)

De brandweer is zondagavond uitgerukt voor een brandmelding in een seniorencomplex aan de Samuel Leviestraat in Leek.

De bewoonster dacht een brandlucht te ruiken in haar sta-op-stoel en waarschuwde de brandweer. Die kwam met twee voertuigen ter plaatse. Bij aankomst bleek al snel dat de stoel niet brandde. Ambulancepersoneel heeft de vrouw voor de zekerheid nog gecontroleerd.