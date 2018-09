Boer Rudie dringt niet door tot volgende ronde, maar heeft wel een date

Het is boer Rudie Brok (34) uit Appingedam niet gelukt om door te dringen tot de zogenaamde speeddate-ronde van Boer Zoekt Vrouw. Het tv-programma waarin vrijgezelle boeren met hulp van Yvon Jaspers op zoek gaan naar een partner ging zondagavond weer van start.

In mei stelden Rudie en de negen andere kandidaten zich voor aan de kijkers. Te zien was hoe Rudie samen met zijn broer een melkveebedrijf met vijfhonderd stuks vee runt. Hij had nooit echt de tijd gehad of genomen om op zoek te gaan naar de liefde. In de oproep zei hij dat zijn droomvrouw spontaan en ad-rem is. 'Niet te veel nadenken, dat doe ik zelf wat te veel', zo zei hij.

Kwaliteit telt

In de uitzending van zondagavond bracht presentatrice Yvon Jaspers hem het resultaat van zijn oproep. Of hij nu wel of niet door mocht naar de speeddate-ronde maakte hem niet veel uit, zei Rudie. 'Ik ben niet zenuwachtig, je hebt er toch geen invloed op. Het gaat om de kwaliteit, niet om de kwantiteit van de brieven.'

Uiteindelijk blijken negen dames Rudie wel te zien zitten. Onder wie de 29-jarige Rianne, die in Groningen medische biologie heeft gestudeerd. Jaspers leest voor uit haar brief en Rudie laat er geen gras over groeien: hij belt haar meteen op. 'Past het je zaterdag al?' Rianne kan, en dus is het eerste afspraakje geregeld.

Eerder moeten doen

Jaspers verbaast zich over het gemak waarmee Rudie, die nog nooit verkering heeft gehad, het afspraakje heeft geregeld. 'Rudie, je hebt een date!' roept ze uit. 'Je doet het fantastisch!'

Rudie: 'Ja, dit had ik misschien eerder moeten doen.'

Thee met slagroomtaart

Hoe de eerste date met Rianne is verlopen, is te zien op de site van Boer Zoekt Vrouw. Rudie trakteert haar op de boerderij op een kopje thee met een stuk slagroomtaart.

Rudie zal verder niet worden gevolgd op televisie. Dat geldt wel voor de vijf boeren die de meeste reacties hebben gekregen. Twee van hen mochten zelfs meer driehonderd brieven verwelkomen. Maar uiteindelijk telt maar één ding: zit de ware daar tussen?

Lees ook:

- Op zoek naar boer Rudie uit Boer Zoekt Vrouw: waar is hij?

- Wie is boer Rudie, de Groningse kandidaat van Boer Zoekt Vrouw?