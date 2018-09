CdK Paas: 'Magie van tekst in troonrede verdampt, als je leven van Groningers niet verbetert'

Een dag voor de jaarlijkse Troonrede geeft commissaris van de Koning René Paas in een interview met de Volkskrant kabinet een (soort van) laatste waarschuwing.

'Ik wil niet voor het derde jaar op rij een Troonrede horen met een invoelende alinea over Groningen waarna er een heel politiek jaar voor de inwoners van Groningen niks verandert', zegt Paas tegen de krant.

'Als dat niet wordt gevolgd door daden, zoals snellere afhandeling van schade, dan heeft het steeds minder betekenis. De magie van een tekst in de troonrede verdampt, als je niet in staat bent het leven van Groningers te verbeteren', zegt hij later tegen RTV Noord.

Er zijn enkele honderden claims afgehandeld. Er wachten er 20.000 René Paas - CdK

Stroperig

De commissaris hekelt de stroperige bureaucratie rondom het afhandelen van de schade door de gaswinning in onze provincie. 'De Nieuwe Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen is vooral druk met het optuigen van de eigen organisatie. Er zijn enkele honderden claims afgehandeld. Er wachten er twintigduizend.'

Lange termijn

In hetzelfde interview roept Paas het kabinet op met een plan voor de economie in Groningen voor de lange termijn te komen, als de gaswinning is gestopt.

Vorige week werd bekend dat het kabinet komend jaar honderd miljoen euro uittrekt om de problemen in het Groningse aardbevingsgebied aan te pakken.

