'Mister 4 Mijl' vermorzelt wereldrecord op de marathon Kipchoge won de 4 Mijl in 2007. (Foto: JKBeeld)

Een marathon is 35,78 kilometer langer dan de 4 Mijl van Groningen, maar Eliud Kipchoge draait er zijn hand niet voor om. Hij ging zondag van start in de editie van Berlijn, en toen hij over de finish kwam werd duidelijk wat hij had gepresteerd.

De klok liet een tijd van twee uur, één minuut en 39 seconden zien, wat betekende dat hij het wereldrecord flink had verbeterd. De oude tijd stond op 2:02:57, gelopen door Dennis Kimeto. Mister 4 Mijl Kipchoge (33) is Olympisch kampioen en wordt ook wel 'Mister 4 Mijl' genoemd, omdat de Keniaan vanaf 2004 vijf keer op rij de 4 Mijl van Groningen won. De bekendste loop van het noorden wordt dit jaar op zondag 14 oktober gehouden. Het is nog niet duidelijk of Kipchoge daar aan de start verschijnt. Kijk hier hoe Kipchoge de 4 Mijl in 2008 won.