Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Storing in brug op N33 bij Zuidbroek zorgde voor file Een file na storing bij de N33-brug (Archief) (Foto: RTV Noord)

De brug in de N33 over het Winschoterdiep bij Zuidbroek had maandagochtend opnieuw last van een storing. Het gevolg was een file. Rond kwart voor negen was de storing opgelost.

Die file stond in de richting van Appingedam naar Veendam. Het verkeer in de andere richting kon wel doorrijden. Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de storing was.