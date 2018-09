Deel dit artikel:













Twee storingen op één ochtend in dezelfde brug (update) Een file na storing bij de N33-brug (Archief) (Foto: RTV Noord)

De brug in de N33 over het Winschoterdiep bij Zuidbroek had maandagochtend opnieuw last van storing. Niet één storing maar liefst twee achter elkaar. Het gevolg: lange files op de N33 en opstopping op de snelweg A7.

Maandagmorgen ging twee keer een relais kapot. Die zijn vervangen. Een storingsmonteur blijft bij de brug aanwezig zodat er onmiddellijk in kan worden gegrepen als het misgaat. Zorgenkindje De brug is meer dan een zorgenkindje voor Rijkswaterstaat. Sinds de brug gerenoveerd is in 2014 zijn er tientallen storingen geweest. Geen oplossing Tot nu toe is er geen oplossing gevonden. Rijkswaterstaat is al maanden in gesprek met de aannemer over het oplossen van het euvel.