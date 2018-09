NNT-regisseur Guy Weizman wint Regieprijs 2018

Guy Weizman, artistiek directeur van het Noord Nederlands Toneel (NNT), heeft zondagavond de Regieprijs 2018 in de wacht gesleept bij het Gala van het Nederlands Theater.

Deze prijs kent de Nederlandse Toneeljury toe aan de meest indrukwekkende regieprestatie van het afgelopen seizoen. De voorstellingen die geselecteerd zijn voor de officiële juryselectie komen in aanmerking voor deze prijs.

Vaderlijke liefde

Weizman kreeg de prijs de voorstelling 'Salam', een coproductie van het NNT, dansgezelschap Club Guy & Roni en Asko|Schönbergs K[h]AOS.

Het verhaal draait om een vader die niet weet hoe hij zijn vaderliefde moet tonen en twee broers die uit elkaar worden gedreven en heeft acteur Jack Wouterse in de hoofdrol.

'Kleurrijke chaos'

De jury was lovend: 'Het is een geniale vondst om het oerbegin van twee geloven terug te brengen tot een broedertwist. Deze ruzie is de basis van grote, actuele globale twisten. En nu van een wervelende, grootse voorstelling die het woord 'theater' alle glans geeft die het kan hebben.'

En verder: 'Regisseur Guy Weizman maakt van Salam een strak geregisseerde, ongekend kleurrijke chaos, waarbij alle middelen om in het theater een verhaal te vertellen uit de kast zijn gehaald.'

Lees ook:

- Een kijkje in de keuken van het Noord Nederlands Toneel

- 'Ontspannen' Guy Weizman blij met NNT-debuut