Politie rolt hennepkwekerijen op met honderden planten in Stad en Winschoten

Aan de H.M. Brouwerstraat in Winschoten en aan de Godekenheerd in de Stad zijn maandagochtend hennepkwekerijen met honderden planten opgerold.

Voorzover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. De politie houdt in samenwerking met de brandweer en energiebedrijf Enexis een actieweek tegen hennep en synthetische drugs.

De hennepkwekerij in Winschoten was op het industrieterrein, in de stad werd de kwekerij ontdekt in een rijtjeswoning. Hier was door het aftappen van de stroom het brandgevaar groot. Het zijn de eerste vangsten in deze actieweek.