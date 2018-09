Politie rolt meerdere hennepkwekerijen op in 'actieweek'; zes aanhoudingen (update)

In onze provincie zijn maandagochtend vijf hennepkwekerijen opgerold. Dat is in het kader van een speciale 'hennep-actieweek' van de politie en energiebedrijf Enexis tegen hennepteelt en de productie van harddrugs.

Het gaat onder meer om kwekerijen aan de H.M. Brouwerstraat in Winschoten, aan de Godekenheerd in Stad en in Finsterwolde. Verwacht wordt dat het niet bij deze kwekerijen blijft en dat er maandag en in de rest van de week nog meer zullen volgen.

Ook in Friesland en Drenthe heeft de politie al meerdere kwekerijen opgerold. In totaal zijn zes mensen opgepakt, of hier ook Groningers tussen zitten, is nog niet duidelijk.

