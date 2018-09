'In de groene kathedraal gaan we toch niet met vijf verdedigers spelen?!'

Dat FC Groningen tegen Ajax, ondanks het 3-0 verlies, met vijf verdedigers speelde, konden clubwatcher Stefan Bleeker en oud-FC'er Arjan Blaauw nog wel begrijpen. Maar hoe moet dat volgende week, thuis tegen AZ?

Het was onderwerp van gesprek in de sportdiscussie in het radioprogramma Vroeg op Noord.

'Dan voel je je toch machteloos?'

'Ik ben het er niet mee eens', roept eveneens oud-FC'er Barend Beltman: 'Als je zo ver van de goal in balbezit bent, dan voel je je toch machteloos? Je had best hogerop kunnen spelen, want Huntelaar is ook geen ster in het afleggen van afstanden.'

Blaauw denkt daar anders over: 'Nee, dat vind ik niet realistisch. Dat is tegen ploegen die in de middenmooi staan, maar dit was tegen Ajax. FC Groningen heeft naar behoren gespeeld, maar Ajax is zo goed. Ik had gehoopt dat er meer in zou zitten, maar het was gewoon niet te doen.'

'Het was gewoon de schade beperkt houden, pas toen het 3-0 stond ging Buijs 4-4-2 spelen', zag Bleeker zaterdagavond. 'Als Ajax er zin in had gehad, dan zou de uitslag waarschijnlijk veel groter zijn uitgevallen.'

Aanvallender

De gezamelijke conclusie is wel dat Buijs de eerstvolgende wedstrijd, zondag thuis tegen AZ, voor een ander systeem kiezen. 'Dat wordt wel een wedstrijd, hoor', legt Blaauw de druk er nog iets extra op. 'Dan moet er wel wat gebeuren.'

'Tegen drie AZ-aanvallers zou ik niet zo snel met drie centrumverdedigers spelen', vindt Blaauw. 'Het zou mij niks verbazen als dat juist wel gebeurt, omdat je bang bent, en tegen Ajax vind ik het wel deels geslaagd', zegt Bleeker.

Beltman ziet de bui al hangen: 'Nou, als je dan met 1-0 op 2-0 op de kloten krijgt en je speelt weer veel op eigen helft, moet je dan eens kijken wat er met het publiek gebeurt.'

'Stelletje klojo's! Ik ben het er ook niet mee eens', vervolgt hij enigszins geïrriteerd. 'We gaan toch potverdikkie zeker in de groene kathedraal, de onneembare vesting, niet kiezen voor de schade beperkt houden?!'

'Voor het seizoen werd toch gezegd: je kan een keer verliezen, als er maar strijd is getoond?'

5-3-2

Blaauw geeft nog wel aan dat een 5-3-2-systeem niet per se betekent dat je verdedigend speelt: 'Of je nou met vier of vijf man achterin staat: het gaat er ook om wat er ik de koppies van die gasten zit. Het gaat ook om de instelling, de mindset van de spelers, en hoe je druk zet, hoe je staat.'

Maar Beltman laat niet los: 'Als je constant op eigen helft moet staan, is je mindset ook niet: we gaan naar voren.' Hij stelt dan ook een voorwaarde bij de traditionele voorspelling aan het eind van de sportdiscussie: '3-3, als er wordt aangevallen!'

Blaauw denkt dat alle punten in Groningen blijven: '1-0'. Bleeker heeft minder vertrouwen in een goede afloop: 0-1.