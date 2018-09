Leerlingen in Pekela krijgen les in 'frisse lucht'

Locatiedirecteur Simon van der Werf is trots op het werk dat is verzet (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Leerlingen van basisschool De Linde in Nieuwe Pekela zitten sinds enkele weken op een vernieuwde school. Het huzarenstukje? Een klimaatkast.

'Het gebouw is ruim twintig jaar oud, dus het was wel tijd voor een opknapbeurt, zegt locatiedirecteur Simon van der Werf.

Hij is trots op het werk dat in de zomervakantie is verzet. 'Er is heel hard gewerkt. Dit was een behoorlijke klus. In de zomervakantie zijn bedrijven ruim vijf weken bezig geweest om negen lokalen en de gemeenschappelijke ruimtes te verbouwen.'

Frisse lucht

Een van de nieuwe snufjes in de lokalen is een klimaatkast. Van der Werf: 'Die kasten zitten achter de systeemplafonds en zorgen voor meer frisse lucht in de klas. Dit systeem haalt de buitenlucht naar binnen.'

Verder zijn de plafonds vernieuwd, ligt er nieuwe vloerbedekking en hangt er led-verlichting in plaats van tl-buizen. En de zonnewering kan nu bediend worden met een touchscreen. 'Dat is voor de kinderen ook leuk, ze mogen zo nu en dan de zonnewering naar beneden doen.'

Lees ook:

- Wat is de sportiefste klas van Pekela?