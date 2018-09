Deel dit artikel:













Oosterpoort haalt vijfvoudig Grammy-winnaar naar festival (Foto: Balazs Mohai/ANP)

Terence Blanchard komt in november naar het Rockit-festival in de Oosterpoort in Groningen. De jazztrompetist staat bekend om zijn felle manier van spelen en wordt vergeleken met Miles Davis.

Daarnaast is hij vaak actief als filmcomponist, zoals bijvoorbeeld voor de laatste film van regisseur Spike Lee (BlacKkKlansman). Blanchard heeft vijf Grammy's gewonnen en speelt samen met de E-collective. Gronings kwartet Het is de grootste nieuwe naam die Rockit aankondigt. Ook het Groningse kwartet Kuhn Fu is aan het programma toegevoegd. Eerder werd al bekend dat de 77-jarige saxofoonlegende Pharoah Sanders komt optreden, net als Steve Coleman, Nubya Garcia en het Noordpool Orkest. Rockit wordt op zaterdag 10 november gehouden.