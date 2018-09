Lopend Vuur: Pesten is een serieus probleem

Vandaag is de Week tegen Pesten van start gegaan. Die week is er vooral op gericht om het pesten op scholen terug te dringen.

Uit een Kamerbrief van minister Slob van Onderwijs blijkt dat het aantal gepeste kinderen op middelbare scholen is afgenomen ten opzichte van twee jaar geleden. Op basisscholen is het aantal gelijk gebleven.

Pesten is van alle leeftijden. Ook op werkvloeren of zelfs in het bejaardentehuis komt pesten voor. En wat voor de één een plagerijtje is, kan voor de ander aanvoelen als pesten.

'Stel je niet zo aan, het is maar een grapje', kan de reactie van de pester zijn. Maar misschien moeten we er met z'n allen wel serieuzer mee omgaan. Ons Lopend Vuur vandaag:

