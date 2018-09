Verdachten omkopingszaak Google Eemshaven: 'Wij zijn zelf opgelicht' (update)

De twee verdachten van omkoping van een bestuurder van Google voor de huur van een datacenter in de Eemshaven zeggen dat ze zelf zijn opgelicht.

Niet zij maar de bestuurder van Google en een handlanger zijn de verdachten. Dat zeiden de twee verdachten maandag op de eerste dag van de megastrafzaak Delta in Zwolle.

De Amerikaanse Google-bestuurder Simon Tusha zou voor 1,7 miljoen euro zijn omgekocht. Google huurde bedrijfsruimte van TCN, het vastgoedbedrijf van verdachte Rudy S. Door omkoping tussen 2008 en 2010 van Tusha werd dat contract verlengd, zo denkt het Openbaar Ministerie (OM).

Uiterst belangrijk

Voor TCN was verlenging van dat contract uiterst belangrijk. Het ging volgens het OM namelijk in 2010 al slechter dan het bedrijf deed voorkomen.

Eind 2012 ging het bedrijf uiteindelijk failliet. Naast vastgoedondernemer S. is ook zijn partner Saskia van B. verdachte.

Opzetje

Volgens advocaat Koops is er sprake van een opzetje door Tusha met twee handlangers. Hoewel Tusha een zo laag mogelijke prijs zou moeten bedingen voor Google, deed hij dit volgens de advocaat niet. Door zich om te laten kopen, kreeg hij meer geld.

Niet de twee verdachten maar dit drietal zou daarom samen een criminele organisatie vormen. De twee verdachten zijn volgens hem nooit op de hoogte geweest van doorbetalingen aan Tusha.

Rechtshulpverzoek

Een rechtshulpverzoek van de Amerikaanse autoriteiten bracht het OM op het spoor van mogelijke omkoping bij de vestiging van Google in de Eemshaven in Groningen.

Simon Tusha zou in 2016 in de VS al zijn veroordeeld. De rechtbank in Zwolle heeft vier dagen voor deze zaak uitgetrokken. Komende maandag wordt bekend met welke eisen het Openbaar Ministerie komt.

Lees ook:

- Amerikanen zetten OM op spoor van omkoping bij Google-vestiging Eemshaven

- Vastgoedondernemer: 'Ik heb Google niet omgekocht'

- Google ontkent smeergeld te hebben ontvangen