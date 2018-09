Scheidend topman Lefier: 'De balkons lossen we gewoon op'

Directeur Lex de Boer stond zes jaar lang aan het roer van woningcorporatie Lefier. Onder zijn leiding werd de fusie afgerond van drie grote corporaties uit Groningen, Hoogezand en Emmen. Nu stopt hij ermee.

Hij maakt de overstap naar Pantar, het sociale werkbedrijf van de gemeenten Amsterdam en Diemen. 'Ik vind het een heel mooi en belangrijk maatschappelijk doel. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt helpen, ik denk dat ik wat heb toe te voegen.'

Zware reorganisatie

De Boer kwam in 2012 naar Lefier. De situatie was toen allerminst rustig. 'Er moesten drie grote corporaties samengevoegd worden, dat was zeker lastig. De fusie was toen al vier jaar oud, er was een bestuurscrisis geweest, gevolgd door een interim-management en in de sector gebeurde van alles', blikt De Boer terug.

Bij een corporatie of stichting heb je ontzettend veel macht en dat is niet goed Lex de Boer - directeur Lefier

Hij moest een zware reorganisatie doorvoeren om de kosten te drukken. Daarnaast stond hij voor de taak om van Lefier één bedrijf te maken. 'Halverwege mijn bestuursperiode is het denk ik gekanteld: nu hebben we een goed financieel beleid, de huren zijn al twee jaar niet omhoog gegaan - in sommige gevallen zelfs verlaagd - en ons duurzaamheidsbeleid krijgt aandacht uit binnen- en buitenland. Nu is het vooral leuk.'

Stempel

Toch is het volgens De Boer hoog tijd voor iets anders. 'Bestuurders moeten niet te lang blijven, dan zet je een te zwaar stempel. Een wethouder heeft de gemeenteraad in zijn nek, en een commercieel bedrijf heeft aandeelhouders. Maar bij een corporatie of stichting heb je ontzettend veel macht en dat is niet goed.'

De scheidend topman van Lefier heeft naar eigen zeggen altijd een maximum gesteld van twee periodes van vier jaar. Hij zit nu in zijn tweede termijn. 'Maar soms komen er dingen langs die niet te plannen zijn. Daar komt bij: ik ben bijna zestig, ik heb niet zoveel mogelijkheden meer om nee te zeggen.'

Rekening naar de NAM

Wel laat De Boer Lefier achter met een aantal lopende zaken. Zo heeft ook de woningcorporatie te maken met de aardbevingsproblematiek. Er loopt al een tijd een zaak over de waardevermindering van huizen van Lefier. De Boer: 'We hebben een rekening gestuurd en die ligt bij de NAM. We proberen daar tempo in te houden, en ik heb goede hoop dat we er dit najaar uit zijn.'

Wiebes heeft beloofd op 20 september met een lijst van onveilige huizen te komen, maar ik twijfel of dat lukt Lex de Boer - directeur Lefier

Wat de directeur belangrijker vindt, is de veiligheid van de huizen. 'Daar is nog steeds geen duidelijkheid over. Minister Wiebes heeft beloofd op 20 september met een lijst van onveilige huizen te komen, maar ik twijfel of dat lukt. Ik ben somber en dat vind ik heel erg. Wellicht moeten we als Lefier onze knopen tellen en kijken wat we zelf kunnen doen.'

Balkons

En dan is er nog de zaak van de balkons aan de Westindischekade in de stad. Begin juli brak één van de balkons af. Direct daarn werden bij 312 woningen de balkons afgesloten en gestut.

'Ik hoop voor mijn vertrek - per 1 december - duidelijkheid te hebben', zegt De Boer daarover. 'Half oktober verwachten we het rapport.'

Daarbij wordt ook gekeken of de schade specifiek voor dit appartementencomplex is. 'Hier is samenstelling van beton gebruikt die niet overal zit. Het zou daardoor mee kunnen vallen. Dit lossen we gewoon op', belooft De Boer.

Lobby

Nog 2,5 maand en dan verruilt hij Groningen voor Amsterdam. 'Dit is wel het mooiste stuk land waar ik heb gewoond', blikt hij terug. Toch heeft hij ook nog een les voor Groningen. 'Bestuurlijk zijn we hier te bescheiden.'

Hij vervolgt: 'Onze lobby hebben we slecht voor elkaar, en dat wreekt zich in het aardbevingsdossier. We moeten samen optrekken en ik heb geprobeerd daar een bijdrage aan te leveren.' Om daar aan toe te voegen: 'Maar ik ben daar zelf ook geen makkelijke man in'.

