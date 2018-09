Burgemeester Pot over hennepactie: 'We gaan nog een drietal panden bezoeken'

Er zijn meerdere verdachte panden in de gemeente Oldambt, weet waarnemend burgemeester Rika Pot maandag over de hennepactie van de politie. 'We staan nu bij eentje met 500-600 planten en zo zijn er meer in de gemeente die opgerold gaan worden.'

'Vandaag zullen we nog een drietal in Oldambt bezoeken. Later in de week ook nog buiten de regio,' kondigt Pot aan.

Hoe verder?

'De kwekerijen worden vandaag geruimd en dan volgt er een brief van de gemeente van sluiting van het pand. Daarna gaat het strafrechtelijke en bestuurlijke traject lopen, dus de strafoplegging en dat soort zaken', legt Pot het proces uit.

'Van deze kwekerij (aan de H.M. Brouwerstraat in Winschoten, red.) gaat in principe alleen het bedrijfsgedeelte dicht, want dat is het plaats delict', geeft de burgemeester aan.

Brandgevaar

Het is volgens de burgemeester goed dat de politie de hennepactie houdt: 'Vaak is het een gevaar voor de omgeving. Brandgevaar door het stroom aftappen en dergelijke, dus als burgers iets zien: laten ze zich melden bij ons en dan kijken wij of er iets geconstateerd kan worden.'

