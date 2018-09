Deel dit artikel:













'Familiebedrijf' krijgt werkstraffen voor wietteelt in loods Oudeschip (Foto: Archief RTV Noord)

Een 53-jarige vrouw uit Groningen is voor het kweken van hennep veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur. Zij had in een loods in Oudeschip een hennepkwekerij met 488 planten en 47 kilo natte hennep.

De vrouw had een celstraf van vier maanden opgelegd kunnen krijgen. De hennepkwekerij werd eind 2015 opgerold. De rechter hield rekening met de ouderdom van de zaak. Tijdens de inval pakten de agenten negen mensen, vooral wietknippers, op. De agenten deden ook een inval in de woning van de Groningse en nam een auto in beslag. Die wagen krijgt de vrouw niet terug. De vrouw heeft, samen met haar 55-jarige broer, het grootste aandeel in de zaak. Ook deze broer kreeg een werkstraf van 240 uur opgelegd. Beiden moeten bovendien het illegaal verdiende geld, een bedrag van ruim 38.000 euro, aan de staat terugbetalen.