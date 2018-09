Terug van vakantie, auto foetsie: 'Ik vond het al vreemd, al die hekken'

Jan en Eke de Ruiter uit Vriescheloo kwamen zondagavond terug van een tiendaagse vakantie in Spanje toen hun auto niet meer op de geparkeerde plek stond. 'We schrokken ons dood.'

Ze parkeren hun auto wel vaker op het Veemarktterrein in Assen. 'Dat is lekker makkelijk, dan stappen we zo op de bus naar het vliegveld.'

Geen bordje gezien

Maar dit keer liep het iets anders. Vorige week ging het Veemarktterrein op de schop. Alle auto's waren keurig weggehaald door de eigenaren, behalve die van Jan en Eke.

'We hebben nooit een bordje zien staan', vertelt Eke. 'En toen we daar parkeerden, om half zes 's ochtends, stonden er ook nog andere auto's.'

'Al die hekken'

Terug naar zondagavond. Bepakt en bezakt stonden Jan en Eke in Assen, maar zonder auto. 'Ik vond het al een vreemd gezicht, met al die hekken om het terrein. Uiteindelijk spraken we een vrouw bij het naastgelegen verzorgingstehuis. Zij herkende het verhaal van de achtergelaten auto uit de krant.'

Belletjes met de politie en gemeente leverden niks op. 'Toen bedacht die vrouw dat onze auto misschien op een ander parkeerterrein verderop kon staan. Wij daarheen en ja hoor. Na even zoeken hadden we hem gelukkig weer gevonden', vertelt een opgeluchte Eke.