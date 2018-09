'Ik geloof niet dat er in Oldehove straks helemaal geen winkel meer is'

De dreigende sluiting van de supermarkt in Oldehove blijft de gemoederen bezighouden. Vorige week liet ondernemer Eric Brands weten de handdoek in de ring te gooien, maar pandeigenaar Allert Riepma geeft de strijd nog niet op.

Volgens Brands - sinds 2010 de uitbater - is het niet meer mogelijk de supermarkt rendabel te houden. Hij wijt dit aan toenemende concurrentie, teruglopend aantal klanten en een te beperkte groeiruimte.

Verswinkel

Riepma ziet dit anders. 'Het is heel jammer, want een supermarkt kan hier makkelijk. Kijk naar Noordhorn, dat heeft een bloeiende verswinkel op twee kilometer van alle genoemde concurrenten. Waarom zou het hier dan niet kunnen?'

De pandeigenaar vindt het jammer dat de ondernemers ermee stoppen. 'Je moet niet denken in problemen, maar in oplossingen. Ik denk dat een verswinkel, met als aanvulling levensmiddelen, een hele goede oplossing is.'

Opvolger

Volgens Riepma is het heel belangrijk dat Oldehove een supermarkt, of in ieder geval een winkel, houdt. 'Dan hoef je niet elke dag voor je verse producten als vlees, groente en brood naar een ander dorp.'

Het huidige huurcontract loopt tot 1 september volgend jaar, maar Brands liet eerder weten aankomende juni te stoppen. Riepma is druk op zoek naar een kandidaat om het pand weer aan te verhuren. Vertrouwen heeft hij er in elk geval nog wel in. 'Ik geloof niet dat er straks helemaal geen winkel meer is in Oldehove.'

