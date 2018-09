Vlam in de pan zorgt voor schrik in azc Ter Apel

In het uitzetcentrum van het asielzoekerscentrum in Ter Apel woedde maandagmiddag een brandje. De vlam was in de pan geslagen.

Het vuur was al uit tegen de tijd dat de brandweer er was. Die heeft alleen nog gecontroleerd of de situatie weer veilig was.

Eerdere branden

Het was de derde keer dat er brand was in het azc in een week tijd. De brandweer benadrukt dat dit brandje geen verband houdt met eerdere incidenten. 'Het is puur toeval', aldus woordvoerder Harmen Kuijper.

Afgelopen vrijdagochtend vroeg brak brand uit in een bovenwoning op het azc-terrein. Negen mensen kregen rook binnen en moesten voor controle naar het ziekenhuis.

Zaterdagnacht was het opnieuw raak. Toen ontstond de brand in een keuken van een woning. De bewoner is aangehouden op verdenking van brandstichting.

