Mollema blijkt Nederlandse grootverdiener in Vuelta

Bauke Mollema heeft van de Nederlandse wielrenners het meeste geld bijeen gefietst in de Ronde van Spanje. Hij heeft 26.825 euro bijeengefietst voor zijn ploeg. Daarmee verdiende hij nét iets meer dan Steven Kruijswijk, die als nummer vier 24.260 verdiende.

Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdamse onderzoekbureau Imbull. Mollema eindigde weliswaar lager in het algemeen klassement dan Kruijswijk, maar vanwege een aantal ereplaatsen kreeg hij toch meer geld.

Bergklassement

Zo was de prijs voor strijdlust alleen al 3.000 euro waard. Ook eindigde hij als tweede in het bergklassement, wat hem 6.600 euro oplevert. Voor de tweede plaatsen in de vijfde en negende etappe kreeg Mollema respectievelijk 5.930 en 6.505 euro.

Vuelta-winnaar Simon Yates was logischerwijs de allergrootste verdiener, zijn ploeg kan 198.960 euro tegemoet zien. Nummers twee en drie Enric Mas en Alejandro Valverde zitten daar ver onder (respectievelijk 75.201 en 60.720 euro).

Lees ook:

- Mollema gekroond tot meest strijdlustige renner in Vuelta