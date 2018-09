Vier Groningse gemeenten mailen niet binnen maand terug

Vijf Groningse gemeenten mailen niet binnen een week, en zelfs niet binnen een maand terug nadat je ze een mail hebt verstuurd.

Dat stelt Peter van de Wijngaart, die onder de noemer Wij Verdienen Beter een eigen onderzoek deed naar de e-mail bereikbaarheid van Nederlandse gemeenten. Hij stelde op 12 mei onder pseudoniem Eef van de Velden de vraag of de gemeente de (openbare) gemeentebegroting over 2018 wil toesturen.

De gemeenten Marum, Ten Boer, Veendam, Pekela en Westerwolde stuurden helemaal geen mail terug naar Van de Wijngaart. Niet binnen een week, en zelfs niet binnen een maand. Ook Schiermonnikoog heeft meer dan een week de tijd nodig om je een antwoord te sturen.

Geen mailadres op de website

Van de Groningse gemeenten hebben Groningen, De Marne, Ten Boer, Pekela en Veendam geen mailadres op de website staan. Maar waar gemeente Groningen bijvoorbeeld nog wel een webformulier heeft waar je een bericht in kan schrijven, ontbreekt die helemaal bij Veendam. Daar kan alleen een zienswijze per mail ingediendworden, geen algemene vraag.

Onnodige informatie geven aan de gemeente

Van de Wijngaart vindt het jammer dat gemeenten ervoor kiezen een mailformulier te gebruiken in plaats van een mailadres te communiceren. 'Een digitaal formulier verplicht de burger vaak tot het geven van onnodige en soms privacygevoelige informatie. Van de gemeenten die enkel bereikbaar zijn per formulier vraagt maar liefst 58 procent om informatie die niet nodig is voor de vraag zelf.'

39 procent van de gemeenten doet een gokje of Eef een man of een vrouw is Peter van de Wijngaart

150 gemeenten gokken: man of vrouw

Dat Van de Wijngaart met pseudoniem Eef van de Velden werkt, is bewust. 'Er zijn zowel mannen als vrouwen die Eef als voornaam hebben. 150 gemeenten (39 procent) gebruikten een niet sekse-neutrale aanhef maar doet een gokje of Eef een man of een vrouw is.' In onze provincie gaan Groningen, Stadskanaal, Delfzijl en Eemsmond in de fout.

Toch goed nieuws

Het is de vierde jaar dat Van de Wijngaart het onderzoek doet. Dat maakt het voor hem handig de scores te vergelijken met voorgaande jaren.

'Nog steeds zijn 77 gemeenten (20 procent) voor hun burgers onbereikbaar per e-mail, maar dit is een daling ten opzichte van 2017. Toen was 22 procent onbereikbaar. Na een jarenlange forse toename van gemeenten die niet meer bereikbaar waren per e-mail, is dit wel goed nieuws.'

