Spookraadslid Delfzijl met vader en oom voor de rechter in uitbuitingszaak

Drie familieleden uit Delfzijl hebben volgens het Openbaar Ministerie (OM) jarenlang twee werknemers uitgebuit en mishandeld in hun horecazaak in Delfzijl.

De zaak kwam aan het rollen toen de zus van een van de slachtoffers in juni 2011 aangifte deed.

Spooksraadslid

Een van de verdachten is de 30-jarige Ihsan S. die de bijnaam 'spookraadslid' kreeg. De man verscheen na zijn aanstelling in 2010 als gemeenteraadslid in Delfzijl nooit op vergaderingen.

Vader en oom

Zijn 56-jarige vader en 53-jarige oom staan ook terecht. De drie worden verdacht van uitbuiting, zware mishandeling, drugshandel en het beïnvloeden van getuigen.

Andere wending

In 2005 rolde de politie in Delfzijl meerdere hennepkwekerijen op. In dit onderzoek kwam de familie zijdelings in beeld. Dit kreeg een andere wending toen in juni 2011 aangifte werd gedaan van uitbuiting in een pizzeria/shoarma-zaak in Delfzijl.

Van de straat geplukt

De zaak was in handen van de oom. Boven de zaak woonde een dertiger, die eerder door de uitbater van straat was geplukt. Hij zou tegen kost en inwoning werken in de zaak. De man bleek later in een schuur te moeten overnachten.

Met de schep

Daarbij zou de man ernstig zijn uitgebuit en mishandeld. Een getuige zou bijvoorbeeld hebben gezien hoe de man op de binnenplaats met een schep werd afgeranseld. Het slachtoffer zou vaker met blauwe plekken zijn gezien. De onderzochte bankrekening van de man liet zien dat hij nauwelijks werd betaald.

Undercover

De zaak werd in 2011 overgenomen door de 30-jarige neef. Het onderzoek naar uitbuiting ging verder en de politie plaatste afluisterapparatuur in de zaak. Ook werden de telefoons van de verdachten getapt. Undercoveragenten bezochten de zaak 42 keer.

Meer uitbuiting

Volgens het onderzoek zou nog een tweede werknemer zijn uitgebuit. Dit was volgens Ihsan S. totaal niet waar. De man had een uitkering en woonde boven de zaak. Hij was veel alleen en kwam voor gezelligheid vaak in de zaak. Hij hielp af en toe een handje. Maar was geen werknemer, ook al vonden de agenten een arbeidscontract.

Grove taal

In de afgeluisterde gesprekken was te horen dat de werknemer vaak werd uitgescholden en toegesnauwd. 'Dat klinkt niet bepaald gezellig', zei de rechter. Een van de slachtoffers, waarvan de zus in 2011 naar de politie was gestapt, durfde pas in 2012 aangifte te doen. Hij was naar het buitenland gevlucht.

Drugs

Het OM beschuldigt de familie ook van het hebben van een kwekerij met 184 planten en cocaine-bezit. Het slachtoffer dat wel aangifte deed vertelde dat hij tegen zijn zin in de kwekerij moest werken.



Verduistering

Het OM verwijt de 56-jarige Tufan S. ook van verduistering van 51.000 euro van de Turkse vereniging Atatürk. In deze affaire stapte in 2012 de toenmalige CDA-wethouder Mehmet Kaptan van Delfzijl op.

In een plastic zak

De 56-jarige verdachte erkende dat hij in februari 2012 als toenmalige voorzitter van de vereniging een plastic zak met daarin 51.000 euro overhandigd kreeg. Dit geld is voor de vereniging gebruikt, zei de man tegen de rechters.

Aangifte

De penningmeester van de Turkse vereniging deed in 2015 aangifte van verduistering. De rechtbank heeft zes dagen gereserveerd voor deze zaak. De volgende zittingsdag is 24 september.

