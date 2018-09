Problemen met de brug in de N33 moeten in oktober voorbij zijn

Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de storingen van de brug in de N33 over het Winschoterdiep bij Zuidbroek te verhelpen.

Alle relais wordenvervangen Ook wordt een monteur bij de brug gestationeerd als er een schip doormoet. Zo moeten lange stremmingen worden voorkomen.

Stremmingen voorkomen

Sinds de renovatie in 2014 is het hommeles met de brug. Tientallen storingen veroorzaakten lange opstoppingen op de N33 en de A7. Maandagmorgen was het weer raak. Twee keer zelfs binnen vier uur. Oorzaak waren twee kapotte relais in het besturingssysteem van de brug.

Punthoofd

In het weekend van 13 en 14 oktober wordt er onder auspicien van Rijkswaterstaat allerlei computeronderdelen van de brug vervangen. Hierdoor moeten de storingen straks verleden tijd zijn. 'Het moet dan zeker beter zijn', zegt technisch adviseur Jeroen Zwagerman van Rijkswaterstaat, die zo langzamerhand een punthoofd krijgt van de brug.

'Wij gaan er alles aan doen om de boel te verbeteren. Want Rijkswaterstaat en zeker ook de weggebruikers zijn er bij gebaat dat de brug het gewoon goed doet'.

Boeteclausule

Rijkswaterstaat gaat een deel van de kosten via een boeteclausule terugverhalen op de aannemer die de brug in 2014 heeft gerenoveerd.