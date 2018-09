Martijn Wieling biezunder hoogleroar Grunneger toal en cultuur

Dr. Martijn Wieling is benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische en Groningse Taal en Cultuur.

De 37-jarige geboren Emmenaar gaat onderzoek doen naar het Nedersaksisch en naar de Groningse varianten ervan. Zijn aanstelling is voor vier jaar.

Lip- en tongbewegingen

Wieling promoveerde in 2012 cum laude aan de Rijksuniversiteit Groningen op variatie in dialecten in Nederland. Hij onderzocht daarin de lip- en tongbewegingen tijdens het spreken van streektalen.

Zo kwam hij erachter dat Ter Apelers bij het spreken hun tong verder achter in de mond leggen dan mensen in Twente.

Centrum Groninger Taal en Cultuur

Wieling wordt onderdeel van het Centrum Groninger Taal en Cultuur van de faculteit Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen.

Aan dit centrum zijn onder meer ook zanger en RTV Noord-presentator Henk Scholte, schrijver/dichter Jan Glas en theatermaker Theo de Groot verbonden.