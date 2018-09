Deel dit artikel:













'Genoemd in de Troonrede? Wij willen geen woorden, maar daden' Jan Lesman bij zijn huis in Tjuchem (Foto: RTV Noord)

'Drie jaar op rij is Groningen genoemd in de Troonrede, maar ons geduld is nu op. Het is tijd voor daden.' Een dag voor Prinsjesdag komt commissaris van de Koning René Paas met een waarschuwing aan het kabinet. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord. Een Gronings gezin dat al jaren wacht op daden, is de familie Lesman in Tjuchem. Troonrede na Troonrede horen ze Groningen voorbij komen, maar het heeft hen nog niets opgeleverd. Niet aan de haak Er is dit jaar een overvloed aan garnalen. Een topjaar voor garnalenvissers zul je denken, maar dat ligt anders. Er ligt een handelscrisis op de loer. Directeur Matthijs van der Ploeg van de garnalenafslag heeft wel een oplossing... Ronald Niemeijer is ondertussen bij het Visserijmuseum in Zoutkamp en probeert het garnalenpellen onder de knie te krijgen. Druk met drugs In onze provincie zijn vandaag verschillende hennepkwekerijen opgerold. Het gaat om een speciale actie, die nog de hele week duurt. Vlak voor deze uitzending stond de teller op zeven opgerolde kwekerijen, maar dat kunnen er dus nog meer worden. De pest aan pesten De Week tegen Pesten begon vanmorgen met goed nieuws. Volgens minister Arie Slob van Onderwijs worden steeds minder kinderen op school gepest. Maar de Groningse socioloog René Veenstra ziet ook een nadeel: de kinderen die nog wel gepest worden, hebben het nu extra zwaar. Bekijk de hele aflevering van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.