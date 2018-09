Pesterijen Beerta zijn voorbij door anti-pestprogramma

Er wordt nagenoeg nooit meer gepest op O.B.S. De Uilenburcht in Beerta. Vijf jaar geleden hadden de juffen en meesters het druk met het oplossen van pesterijen, maar dat is nu verleden tijd.

De leraren zeggen dat dat vooral te danken is aan het KiVa-programma.

KIVA

KiVa is een programma dat speciaal is ontworpen tegen pesten. Vijf jaar geleden besloot de Uilenburcht in Beerta om met het programma te beginnen.

Juf Janneke Smits: 'Er was vooral in de pauzes nog al veel geduw en getrek. Leerlingen gingen niet goed met elkaar om.'

Geen pesterijen



Maar nu, vijf jaar later, is de sfeer op het schoolplein compleet anders. Smits: 'De sfeer is veranderd. De leerlingen weten nu hoe zij met elkaar om moeten gaan. Daardoor is de sfeer in de groep verbeterd en dat zorgt weer voor betere leerprestaties.'

De leerlingen



De juffen en meesters beginnen al in groep 1 met het KiVa-programma. Op die manier worden de kinderen zich bewust van de impact van pesten. Esmee uit groep 5 vervolgt: 'Bij plagen kun je er nog wel om lachen, maar bij pesten kun je echt gekwetst raken.'

Helpt het niet?

Zodra de leerlingen merken dat iemand gepest wordt, komen zij zelf in actie. Esmee: 'Dan zeggen wij dat iemand dat niet meer moet doen, want het kan echt niet.'

En mocht die methode uiteindelijk niet helpen, dan heeft Milan uit groep 3 nog een gouden tip: 'Als je nog steeds gepest wordt, dan kan je altijd nog naar mama gaan. Dat is juist het handigst.'