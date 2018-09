Woningcorporatie en huurders hebben niks aan zalvende woorden in Troonrede

Drie jaar op rij benoemde koning Willem Alexander de aardbevingsproblematiek in Groningen. Maar wat hebben de gedupeerden aan die twijfelachtige eer?

'Tot nu toe moeten we constateren dat die woorden weinig hebben opgeleverd', zegt directeur Gerke Brouwer van woningcorporatie Woongroep Marenland uit Appingedam.

'Er moet echt snel wat gebeuren'

Brouwer sluit zich dan ook aan bij de woorden van de Commissaris van de Koning René Paas die eerder vandaag zei 'dat het geduld op is'.

Aan zalvende woorden van de koning tijdens de troonrede, die bij monde van het Kabinet spreekt, heeft Groningen volgens Brouwer niks. 'Ik hoop dat er eindelijk daden bij de woorden worden gevoegd. Er moet echt snel wat gebeuren.'

Onzekerheid

De huurders van Woongroep Marenland en van een aantal andere woningcorporaties in het aardbevingsgebied zitten al drie jaar in onzekerheid. Het is een tijd waarin de mensen verschillende instanties als Centrum Veilig Wonen, Nationaal Coördinator Groningen en de huidige Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen over de vloer krijgen.

'Een jaar terug hebben ze al een inspectie aan mijn woning gedaan', zegt een huurder van Woongroep Marenland die zijn voortuin aan het schoffelen is wanneer de woningbouwdirecteur voorbij komt. 'Het klinkt mij dan gek in de oren dat ze nou nog niet weten wat er met die woning gaat gebeuren.'

Niet uit te leggen

Een herkenbaar geluid voor Brouwer, maar hij moet een antwoord schuldig blijven. 'Ik vind het heel moeilijk om dit nog uit te leggen aan de mensen.'

Of de koning Groningen morgen weer noemt in zijn troonrede is nog afwachten. Brouwer: 'Ik hoop in ieder geval dat de inwoners snel duidelijkheid krijgen.'