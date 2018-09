Donar-duo verliest nipt van basketbalreus in WK-kwalificatie

Donar-spelers Arvin Slagter en Shane Hammink hebben de uitwedstrijd tegen Litouwen in de WK-kwalificatie na een thriller nipt verloren. Na twee verlengingen werd het 95-93.

Slagter was goed voor twee punten, Hammink voor dertien. Laatstgenoemde schoot drie van zijn vier driepuntspogingen raak.

Litouwen was nog zonder puntenverlies in de groep en staat zesde op de wereldranglijst. Nederland (44ste) verloor afgelopen vrijdag van Hongarije en had het ook in het eerste kwart in de Litouwse hoofdstad Vilnius lastig. Na een sterk tweede kwart ging Oranje echter met 39-39 de rust in.

Gelijk in de slotfase

In het begin van het vierde kwart liep de thuisploeg uit naar een voorsprong van tien punten, maar de spelers van Ton van Helfteren knokten zich nog knap terug en Charlon Kloof maakte met nog zeven seconden te spelen de gelijkmaker 75-75.

In de verlenging miste Oranje in de slotseconden een kans om de zege te grijpen. In de tweede verlenging kwam Litouwen in de slotfase met een driepunter voor en gaf dat niet meer weg.

Nederland staat vierde in de poule. De beste drie landen gaan naar het WK in China. De achterstand op nummer drie Hongarije bedraagt één punt.